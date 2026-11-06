Nhận định Ngoại hạng Anh Arsenal vs Hull City 22h00 ngày 7/11/2026

Nhận định Arsenal vs Hull City lúc 22h00 ngày 7/11/2026 tại Ngoại hạng Anh. Phân tích phong độ, lịch sử đối đầu và dự đoán tỷ số trận đấu hấp dẫn này.

Tổng quan trận đấu Arsenal vs Hull City

Cuộc đối đầu giữa Arsenal vs Hull City tại vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27 thu hút sự chú ý khi hai đội đang có vị thế khá chênh lệch. Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm sau 9 vòng đấu, trong khi Hull City đứng thứ 11 và đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chiến thắng.

Trận đấu diễn ra trên sân Emirates, nơi Arsenal duy trì thành tích toàn thắng tại giải quốc nội mùa này. Đội bóng của HLV Mikel Arteta hướng tới ba điểm nhằm củng cố ngôi đầu và tiếp tục tạo khoảng cách với Manchester City.

Phân tích phong độ Arsenal vs Hull City

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Arsenal vs Hull City

Phong độ đội nhà Arsenal

Arsenal đang thể hiện phong độ ấn tượng trong hành trình bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh. Sau thất bại 0-3 trước Brighton hồi tháng 9, Pháo thủ nhanh chóng lấy lại sự ổn định bằng bốn chiến thắng liên tiếp tại giải đấu.

Đáng chú ý, chiến thắng 1-0 trên sân Liverpool ngày 1/11 cho thấy khả năng thi đấu bản lĩnh của Arsenal. Đội bóng thành London không chỉ kiểm soát thế trận hiệu quả mà còn duy trì sự chắc chắn trước những đối thủ mạnh.

Tại Champions League, Arsenal vừa vượt qua Slavia Prague với tỷ số 2-1, tiếp tục duy trì tinh thần tích cực trước cuộc tiếp đón Hull City.

Phong độ đội khách Hull City

Hull City đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định sau khởi đầu tương đối tích cực. Đội bóng do HLV Sergej Jakirovic dẫn dắt chưa giành được chiến thắng trong tám trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Năm vòng Ngoại hạng Anh gần nhất, Hull City lần lượt thất bại trước Newcastle, hòa Everton, thua Fulham rồi chia điểm với Brentford và Ipswich Town.

Trận hòa 2-2 trước Ipswich cho thấy Hull City vẫn có khả năng ghi bàn, nhưng những hạn chế trong khâu phòng ngự tiếp tục bộc lộ. Đội khách chỉ kiểm soát 39% thời lượng bóng và để đối phương tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Lịch sử đối đầu Arsenal vs Hull City

Thống kê đối đầu Arsenal vs Hull City đang nghiêng rõ rệt về phía Arsenal. Trong 26 lần gặp nhau trên mọi đấu trường, Pháo thủ giành 18 chiến thắng, hòa năm trận và chỉ nhận ba thất bại.

Đặc biệt, Arsenal đang duy trì chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp trước Hull City. Lần gần nhất hai đội chạm trán là tháng 2/2017, khi Arsenal giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Alexis Sanchez.

Trước đó, đội bóng thành London cũng đánh bại Hull City với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách vào tháng 9/2016. Những kết quả này cho thấy Arsenal thường xuyên chiếm ưu thế nhờ chất lượng tấn công vượt trội.

Dự đoán tỷ số Arsenal vs Hull City

Arsenal sở hữu nhiều lợi thế trước trận đấu, từ phong độ, chất lượng đội hình đến thành tích đối đầu. Với khả năng kiểm soát bóng và phòng ngự chắc chắn, đội chủ nhà đủ sức áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu.

Hull City có thể lựa chọn phòng ngự chặt chẽ nhằm hạn chế bàn thua. Tuy nhiên, việc thường xuyên để lọt lưới cùng phong độ sân khách thiếu ổn định khiến khả năng đứng vững suốt 90 phút trở thành thử thách lớn.

xoilac dự đoán tỷ số: Arsenal vs Hull City 2-0 FT

Kết luận

Nhận định Arsenal vs Hull City cho thấy Pháo thủ có cơ hội thuận lợi để nối dài mạch chiến thắng tại Ngoại hạng Anh. Nếu duy trì khả năng tổ chức tấn công hiệu quả và hạn chế sai lầm phòng ngự, Arsenal nhiều khả năng sẽ giành trọn ba điểm. Hull City cần một màn trình diễn đặc biệt xuất sắc nếu muốn tạo bất ngờ tại Emirates.